Не инсульт: в РАН назвали причину госпитализации Алферова

Москва, 30 ноября. Академик Жорес Алферов был госпитализирован в Москве с гипертоническим кризом, сообщили источники Федерального агентства новостей в Российской академии наук.

Ранее стало известно, что академика госпитализировали в одну из столичных больниц. Появилась информация о том, что у Алферова случился инсульт. Однако эти данные не получили подтверждение.

«Это гипертонический криз пока, не инсульт, давление уже снизили, — сообщил собеседник ФАН. — Лежит в центральной клинической больнице управделами».

Напомним, Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Ученый принимал участие в создании первых отечественных транзисторов и силовых германиевых приборов. 18 лет назад он получил Нобелевскую премию по физике вместе с учеными из США Джеком Килби и Гербертом Кремером за «достижения в электронике».