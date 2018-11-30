Вашингтон, 30 ноября.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на «на ногах» во время саммита G20 не планируется. Об этом рассказали в Белом доме российским журналистам.

«Разговора на полях не планируется», — заявил представитель Белого дома РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все участники саммита будут пересекаться «на ногах». В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что американский и российский президент проведут такую встречу на саммите.

Ранее Трамп заявил, что не будет проводить полноформатные переговоры с Путиным после того, как ознакомился с докладом об инциденте в Керченском проливе.

25 ноября украинские военные корабли нарушили границу России и несколько часов проводили опасные маневры в районе Керченского пролива. Они не реагировали на требования российских пограничников. Для их задержания пограничникам пришлось применить оружие. На борту находились 24 украинских военных, среди которых были сотрудники СБУ. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы России.