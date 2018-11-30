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В ГИБДД рассказали, когда российские водители смогут снять знак «Шипы»

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В ГИБДД рассказали, когда российские водители смогут снять знак «Шипы»

Москва, 30 ноября. Правительственное постановление об изменениях правила дорожного движения, которым отменяется обязанность российских автомобилистов устанавливать знак «Шипы» на транспортное средство, вступит в силу 8 декабря. Об этом сообщили в ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что постановление правительства РФ, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, было официально опубликовано.

«Постановление вступает в силу через семь дней с момента официального опубликования, то есть 8 декабря 2018 года», — передает сообщение ГИБДД ТАСС.

В ГИБДД рассказали, когда российские водители смогут снять знак «Шипы»

Стоит отметить, что ранее эксплуатация автомобиля запрещалась в том случае, если на машине с шипованными шинами отсутствовал соответствующий знак. Морально устаревшим знак «Шипы» признало МВД. В ведомстве пояснили, что сегодня динамические характеристики машины определяются другими факторами. 

Соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что ответственность за отсутствие знака «Шипы» в виде штрафа в 500 рублей была введена в 2017 году.

Автор: Екатерина Кухарева
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