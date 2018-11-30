Путин утвердил профицитный бюджет России на 2019-2021 годы

Москва, 30 ноября. Президент России Владимир Путин подписал закон о профицитном бюджете России с 2019 по 2021 годы.

Президент утвердил бюджет России на ближайшие три года. Документ предусматривает постепенное сокращение его профицита с 1,8% ВВП в 2019 году до 0,8% ВВП в 2021 году.

Из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации​​​, следует, что в следующем году доходы бюджета будут ровняться 19,969 триллиона рублей, а его расходы — 18,037 триллиона рублей. Таким образом, уровень профицита составит 1,932 триллиона рублей или 1,8% ВВП. При составлении бюджета были взяты за основу прогнозы о ВВП в 105,82 триллиона рублей, а инфляции — не выше 4,3%.

Предполагается, что в 2020 и в 2021 годах будет наблюдать постепенный рост доходов и расходов бюджета. При этом профицит бюджета будет сокращаться.

Так, предполагается, что в 2020 году доходы составят 20,219 триллиона рублей, а расходы будут зафиксированы на уровне 18,994 триллиона. Эксперты прогнозируют профицит на уровне 1,224 триллиона рублей, что составит 1,1% ВВП.

Через год доходы бюджета будут достигать 20,978 триллиона рублей, а расходы в 20,026 триллиона рублей. Таким образом, профицит в 2021 году составит 0,8% ВВП или 952 миллиарда рублей.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что в настоящее время курс рубля «практически не зависит» от того, как меняются цены на нефть, передает «Газета.ru».