Власти Туниса устроили слежку за оппозиционным активистом

Тунис, 30 ноября. Известный тунисский оппозиционный активист Байрами Килани, который расследовал расстрел людей возле сбрасывающего токсичные отходы завода, заявил о слежке со стороны властей. Об этом он сообщил в письме, направленном в редакцию издания «Политика сегодня».

«Вчера я заметил, что меня «провожали до дома» двое мужчин в штатском. А сегодня утром под окнами уже стоит полицейская машина. Когда я вышел, автомобиль медленно двинулся за мной. Это ли не слежка?» — говорится в обращении.

Килани подчеркнул, что его визит на телевидение внезапно отменили, а на телефон неоднократно приходили сообщения о неизвестных людях, которые получили доступ к его аккаунтам.

Как отмечает «Политика сегодня», причин для преследования Килани может быть несколько. Активист 28 ноября пошутил в соцсетях над «молодым президентом» Туниса Беджи Каидой Эс-Себси, которому исполнялось 92 года.

Кроме того, Килани расследовал расстрел мирных жителей, которые снимали сброс вредных веществ в сточные воды. Ответственность за гибель гражданских, как полагает автор расследования, лежит на тунисских силовиках. Однако власти все обвинения отрицают, утверждая, что речь идет о бандитских разборках.