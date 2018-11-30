Сирия, 30 ноября. Дамаск обвинил Израиль в поддержке боевиков в Сирии. Жители Алеппо встали на сторону протестующих сирийцев в Идлибе. Турция перебрасывает военную технику в северо-западную часть САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы позиций боевиков на севере провинции Хама.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает провоцировать вооруженные столкновения с САА в северной части Хамы.

Курды: заявили о создании гумкоридора для эвакуации мирных жителей из города Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор; обнаружили изувеченное тело молодого человека вблизи населенного пункта Аш-Шхиль на юго-востоке САР.

ВС Турции: перебросили военную технику на восток провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) сообщило о том, что власти Израиля поддерживают боевиков и намеренно препятствуют разрешению сирийского конфликта. Поводом для подобного заявления стала атака израильских вооруженных сил, проведенная накануне ночью. Напомним, ракеты, выпущенные военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), были уничтожены сирийскими системами ПВО, не успев приблизиться к военным объектам проасадовских военизированных формирований. Ранее некоторые военные эксперты также неоднократно уличали Тель-Авив в пособничестве исламистам, поскольку в тайниках боевиков на юго-западе САР было обнаружено большое количество боеприпасов и оборудования израильского производства.

Провинция Алеппо

Информационный портал Step News Agency сообщает, что население западных районов административного центра провинции вышло на улицы в знак солидарности с протестующими сирийцами из города Кафр-Набль, расположенного в южной части провинции Идлиб. Напомним, недавно поступали сведения о том, что жители населенного пункта организовали демонстрации, заявив о необходимости улучшения катастрофической ситуации с безопасностью в регионе. Известно, что на оккупированных джихадистами территориях нередко происходят вылазки неизвестных радикалов, в результате которых страдают прежде всего мирные жители провинции. В свою очередь исламисты незаконных бандформирований, контролирующие данные районы, не в состоянии справиться с постоянно растущей террористической угрозой.

Вслед за прибывшими в Хаму турецкими подразделениями военная техника Анкары была переброшена на запад провинции Алеппо. Как передает Twitter-канал (badly_xeroxed), конвой въехал на территории, занимаемые протурецкими группировками вооруженной оппозиции, через пограничный переход Баб Эль-Хава. Таким образом, Турция продолжает наращивать боевую мощь в Сирии, несмотря на ультиматум, озвученный накануне постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари в ходе астанинских переговоров.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (MHJournalist) заявляет о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) создали временный гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из населенного пункта Ас-Суса, оккупированного террористами «Исламского государства»1. Курдские источники утверждают, что несколько гражданских лиц удалось эвакуировать. Тем не менее их число несопоставимо с количеством тех, кого радикалы SDF арестовывают в рамках принудительной мобилизации и убивают во время разгона протестных акций.

Между тем в населенном пункте Аш-Шхиль недалеко от границы с Ираком было обнаружено изувеченное тело неизвестного молодого человека со следами пыток. Накануне в данном районе отмечались вооруженные столкновения между курдскими отрядами и силами «Исламского государства». Предполагается, что труп может принадлежать одному из бойцов «демократической армии», захваченных в плен джихадистами террористической группировки. Об этом сообщает интернет-портал DeirEzzor 24.

Провинция Хама

На линии фронта на севере Хамы не прекращаются столкновения между боевиками вооруженной оппозиции и правительственными силами. Как передает агентство новостей Mulhak, джихадисты террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Ан-Нусрой»*** продолжают обстреливать из минометов позиции Сирийской арабской армии (САА). На этот раз ударам радикалов подвергся населенный пункт Соран. Кроме того, по информации Twitter-канала (Step_Agency), под обстрелом также оказалась деревня Аль-Марьюд северо-восточнее административного центра провинции.

Со своей стороны армия Башара Асада открыла огонь по военным объектам противника в окрестностях деревень Аз-Залакият и Аль-Арбаин, передает на своей странице в сети Twitter местный источник (srkha_s). Сведений о нанесенном джихадистам уроне в живой силе или военной технике пока не поступало.

Тем временем мирные жители продолжают покидать подконтрольные боевикам территории через КПП недалеко от авиабазы «Абу-Духур». По данным Twitter-канала (radioshamfm), очередная партия гражданских лиц была эвакуирована в безопасные районы Сирии. Напомним, ранее сообщалось, что с начала марта из региона бежали около 30 тысяч сирийцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)