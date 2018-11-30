Опубликованы фото с места гибели двух женщин и ребенка, упавших с крыши в Глазове

Ижевск, 30 ноября. В самом северном городе Удмуртии Глазове около многоэтажного жилого дома обнаружены тела двух женщин и ребенка. Фотографии с места ЧП оказались в распоряжении Федерального агентства новостей.

Известно, что погибшие — члены одной семьи. У 12-этажного здания на улице Пехтина нашли тела матери и двух ее дочерей: 35-летней женщины и ее 8-летней сестры. Прокуратура Глазова проводит проверку, сотрудники правоохранительных органов опрашивают жильцов дома, пытаясь установить причины трагедии.