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Опубликованы фото с места гибели двух женщин и ребенка, упавших с крыши в Глазове

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Опубликованы фото с места гибели двух женщин и ребенка, упавших с крыши в Глазове

Ижевск, 30 ноября. В самом северном городе Удмуртии Глазове около многоэтажного жилого дома обнаружены тела двух женщин и ребенка. Фотографии с места ЧП оказались в распоряжении Федерального агентства новостей.

Известно, что погибшие — члены одной семьи. У 12-этажного здания на улице Пехтина нашли тела матери и двух ее дочерей: 35-летней женщины и ее 8-летней сестры. Прокуратура Глазова проводит проверку, сотрудники правоохранительных органов опрашивают жильцов дома, пытаясь установить причины трагедии.

Опубликованы фото с места гибели двух женщин и ребенка, упавших с крыши в Глазове

Опубликованы фото с места гибели двух женщин и ребенка, упавших с крыши в Глазове

Автор: Федор Веснин
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