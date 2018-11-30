«А для Украины когда будут хорошие?»: в России отреагировали на «плохие» новости от Порошенко

Москва, 30 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него «две плохие новости». Так он прокомментировал возможную отмену выборов на Украине в связи с введением военного положения на территории страны.

Порошенко заявил, что украинский народ должен сам принять решение о том, кто станет следующим президентом, а также сказал, что доверяет гражданам страны. Кроме того Порошенко добавил, что в случае отмены выборов на Украине из-за военного положения выиграет Россия.

В России отреагировали на «плохие» новости от Порошенко.

«А для Украины когда будут хорошие?» — задался вопросом один из комментаторов.

Свои ответы президенту Украины пользователи оставляют в социальных сетях и в комментариях под материалами СМИ.

Некоторые удивились: ранее Петр Порошенко просил президента США Дональда Трампа передать послание Владимиру Путину. Однако, судя по сообщению в Twitter, американский президент решил отменить встречу.

«Он же через Трампа передавал послание, а Трамп отменил встречу. Как дойдут две плохие новости?» — задался вопросом пользователь hoseman72.

так он же через Трампа передавал послание , а Трамп отменил встречу , как дойдут две плохие новости ? — hoseman72 (@ehd7265) 30 ноября 2018 г.

Некоторые отметили, что стали воспринимать украинского президента как «сказочного персонажа».

«Если честно, Порошенко воспринимается как сказочный персонаж... Ничего в нем нет от лидера», — написала Bettie Page.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Украинские корабли вошли в территориальные воды РФ в Керченском проливе, опасно лавировали и не отвечали на требования российских пограничников прекратить движение. В результате суда ВМСУ были задержаны и доставлены в Керчь, а в отношении украинских моряков возбудили уголовное дело о нарушении госграницы России. В ответ на это Киев ввел военное положение в некоторых регионах страны.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией со стороны Киева в преддверии президентских выборов на Украине. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отмечал, что введение военного положения в стране может привести к отмене дня голосования, назначенного на март 2019 года.