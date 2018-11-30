«Отравляет атмосферу на G20»: посольство РФ ответило на антироссийское заявление Мэй

Лондон, 30 ноября. Антироссийское заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по инциденту в районе Керченского пролива «отравляет атмосферу» конструктивного диалога на саммите G20. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.

Ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на введении дополнительных санкций против России в связи с инцидентом в районе Керченского пролива.

«С сожалением констатируем, что руководство Великобритании в лице Терезы Мэй делает подобные заявления накануне важного международного саммита, тем самым заведомо отравляя рабочую атмосферу такой авторитетной площадки, как «группа двадцати», — заявил представитель посольства в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что инцидент в районе Керченского пролива является «вопиющей провокацией», которая была организована властями Украины. Представитель посольства подчеркнул, что до этой провокации проблем с судоходством в Керченский пролив не возникало даже у украинских военных.

«Высказывание Мэй о намерении оставаться во главе усилий ЕС по наращиванию санкционного давления на РФ лишний раз подтверждает, что тема санкций эксплуатируется официальным Лондоном независимо от фактов с целью сохранить влияние на внешнюю политику ЕС в условиях Brexit», — добавил дипломат.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава ВМС Украины нарушили государственную границу РФ, войдя в территориальные воды России. При этом украинские корабли опасно маневрировали и отказывались выполнять законные требования российских пограничников. Вечером три украинских военных судна и их экипажи были задержаны в районе Керченского пролива.