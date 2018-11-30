Приложение от Samsung «развлекло» владельцев трагическими и политическими новостями

Москва, 30 ноября. Владельцы смартфонов Samsung сообщают о проблемах с приложением Flipboard briefing, которое стало заносить трагические и политические новости в рубрику «Развлечения».

Так, пользователи стали замечать, что новости, связанные с конфликтом в Керченском проливе стали попадать в рубрику «Развлечения».

Также в качестве развлекательного контента пользователям стали предлагаться новости про землетрясение в Иране, про поломку самолета канцлера Германии Ангелы Меркель, а также про действия американского президента Дональда Трампа перед встречей большой «двадцатки», а также другие политические и трагические новости.

Как сообщает «ФедералПресс», также пользователи жаловались на то, что Flipboard briefing работало некорректно, занося новости с происшествиями в рубрику «Бизнес».