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Приложение от Samsung «развлекло» владельцев трагическими и политическими новостями

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Приложение от Samsung «развлекло» владельцев трагическими и политическими новостями

Москва, 30 ноября. Владельцы смартфонов Samsung сообщают о проблемах с приложением Flipboard briefing, которое стало заносить трагические и политические новости в рубрику «Развлечения».

Так, пользователи стали замечать, что новости, связанные с конфликтом в Керченском проливе стали попадать в рубрику «Развлечения».

Также в качестве развлекательного контента пользователям стали предлагаться новости про землетрясение в Иране, про поломку самолета канцлера Германии Ангелы Меркель, а также  про действия американского президента Дональда Трампа перед встречей большой «двадцатки», а также другие политические и трагические новости.

Как сообщает «ФедералПресс», также пользователи жаловались на то, что Flipboard briefing  работало некорректно, занося новости с происшествиями в рубрику «Бизнес».

Автор: Денис Коробейников
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