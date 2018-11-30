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Россия обеспокоена ситуаций в сфере разоружения — Путин
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Политика
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Путин рассказал о последствиях ультимативных требований о разоружении КНДР

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Путин рассказал о последствиях ультимативных требований о разоружении КНДР

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на полях саммита G20 заявил о необходимости ослабить санкции против Северной Кореи в ответ на шаги Пхеньяна по разоружению.

Путин отметил, что ультимативные требования односторонних уступок от КНДР могут привести к срыву договоренностей по разоружению. Лидер РФ призвал страны последовательно отвечать на действия КНДР и постепенно ослаблять санкционный режим. Кроме того, глава государства положительно оценил подвижки в урегулировании на Корейском полуострове.

Ранее посол Китая в США Цуй Тянькай посоветовал американскому руководству вести более дружественную политику в отношении лидера Ким Чен Ына, если США надеются на отказ КНДР от ядерного вооружения.

Напомним, лидеры США и КНДР достигли ряда договоренностей в ходе саммита в Сингапуре. Однако, выполнив часть договоренностей, КНДР ждет от Вашингтона ответных шагов. В свою очередь в США требуют от КНДР дальнейшего разоружения.

Автор: Софья Куликова
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