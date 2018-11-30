Forbes Russia назвал имя нового врио гендиректора

Москва, 30 ноября. Временно исполняющим обязанности генерального директора Forbes Russia назначен бывший главный редактор журнала Эльмар Муртазаев, сообщил директор по связям с общественностью издания Дмитрий Озман.

Ранее должность временно исполняющего обязанности генерального директора занимала Наталья Гандурина. Спустя три месяца она покинула этот пост.

«Forbes Russia объявляет о плановом завершении этапа аудита и антикризисного управления компанией», — констатировал Озман.

Он отметил, что в декабре этого года врио гендиректора станет Эльмар Муртазаев, который входит в совет директоров компании. С 1 декабря Гандурина будет занимать должность заместителя гендиректора.

«Для Эльмара это будет возвращением в Forbes, но в новом качестве — не главного редактора, а руководителя этого бизнеса в период предстоящей нам амбициозной мультимедийной трансформации издания», — приводит слова Озмана ТАСС.

Напомним, в июне этого года главный редактор Forbes Николай Усков был уволен. Медиа-группа ACMG обвинила его в «неудовлетворительной работе» и нарушении трудовой дисциплины, передает «Газета.ru».