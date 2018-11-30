«Братство на высшем уровне»: в Ереване заявили о необходимости «вечного союза» РФ и Армении

Ереван, 30 ноября. России и Армении необходимо заключить «вечный союз», заявил зампредседателя Национального конгресса западных армян Норат Тер-Григорянц. Такое заявление он сделал в ходе выступления в открывшемся сегодня в Ереване Лазаревском клубе, заседания которого проходят под лозунгом «Армения и Россия — две Родины. Оборона и безопасность», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Политика — это продолжение войны другими средствами», — напомнил назвавший себя «одним из создателей вооруженных сил Армении» Тер-Григорянц.

По мнению докладчика, Америка старается изолировать РФ на всех направлениях через те страны, которые временно отошли от России.

«Необходим вечный союз России и Армении! Наше братство должно быть на высшем уровне! Мы не хотим объединяться против кого-то, но мы не должны быть жертвой, — подчеркнул он. — Нам нужно проявить последовательность и твердость в нашей дружбе, чтобы не допустить пожара на Кавказе! Это очень опасно!»

Напомним, в следующее воскресенье, 9 декабря, в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы, которые могут определить политический курс страны. В связи с этим участники заседания Лазаревского клуба приняли решение по возможности не касаться вопросов внутренней политики этой страны.