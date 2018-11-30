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Насильно мил не будешь: Лавров прокомментировал решение Трампа отменить встречу с Путиным

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«Насильно мил не будешь»: Лавров прокомментировал решение Трампа отменить встречу с Путиным

Москва, 30 ноября. Отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе из-за инцидента в Керченском проливе не способствует решению целого ряда важных международных проблем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Трамп сообщил о своем решении в свойственном его стиле, написав об отмене встречи в микроблоге Twitter. Данный шаг главы Белого дома, отметил Лавров, воспрепятствует обсуждению актуальных вопросов, стоящих на повестке дня.

«Но, естественно, насильно мил не будешь. Если внутренняя ситуация и давление со стороны русофобов типа Украины и ее спонсоров мешают президенту США нормально развивать отношения с президентом России, то, наверное, будем ждать нового случая», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, встреча лидеров двух стран была запланирована на 1 декабря, однако накануне Трамп заявил о своем решении отменить переговоры. Поводом послужило задержание украинских бронекатеров, вторгшихся в российское водное пространство. Американский лидер принял данное решение после беседы со своим советником Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео.

Три украинские корабля «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» в воскресенье утром вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а на Украине ввели военное положение. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее выразила мнение, что провокация Украины в Керченском проливе не является настоящей причиной отмены встречи президентов России и США. По ее словам, ответы нужно искать во внутриполитической ситуации в США, которая является доминирующей при принятии решений.

Автор: Екатерина Кухарева
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