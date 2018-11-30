Украинцы попросили у американского журналиста «нормального» президента

Мариуполь, 30 ноября. Корреспондент американского телеканала CNN, известного антироссийской риторикой, Ник Пейтон Уолш во время репортажа из подконтрольного Киеву Мариуполя пообщался с местными жителями. Работницы порта выразили недоумение, почему США поддерживают президента Украины Петра Порошенко, и попросили «нормального» президента.

В начале репортажа Уолш рассказывает о том, как украинцы опасаются Россию, боятся «агрессии» и того, что Россия захватит все Азовское побережье. Украинские командиры жалуются на то, что Россия «атакует» украинские корабли.

Затем корреспондент по пути на одно из предприятий случайно встретился с работницами порта. Американец задал им несколько вопросов о политике и «агрессии» России, однако ответ шокировал корреспондента.

«Как вы думаете, если бы у нас был нормальный президент, женщина бы на такой работе работала?» — пошутила одна из женщин.

Другая добавила, что у нее есть родственники в России, и она не понимает этого конфликта. «Мы — русские», заявила работница порта, чем удивила корреспондента.

«У меня есть много знакомых русских, с которыми мы прекрасно ладим. Они точно так же переживают за украинцев, как и мы за них», — рассказала жительница Мариуполя.

Женщины выразили удивление, почему президент США Дональд Трамп поддерживает Порошенко. Работницы порта пожаловались Уолшу на президента Украины.

«Нам надо другого, нормального президента», — подытожила одна из женщин.

Корреспондент CNN отметил, что женщины загадочно улыбаются и смеются при слове «Путин». Уолш приходит к выводу, что Москва «оказывает колоссальное давление» в регионе, однако украинское общество сильно разделяется во мнении относительно России.

Напомним, российско-украинские отношения обострились после инцидента в Керченском проливе. В воскресенье три корабля ВМСУ были задержаны российскими пограничниками при попытке пересечь границу РФ. Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

В ходе операции были задержаны 24 моряка, в том числе сотрудники СБУ. Задержанные признались, что получили приказ о провокации от киевского руководства. Суд арестовал задержанных военных на 60 дней.