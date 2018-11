События в Азовском море отвлекли мир от военных планов США в Сирии

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи With Azov Sea Events Stealing Spotlight, US Gathers Huge Military Force in and Around Syria («Пока все заняты событиями в Азовском море, США наращивают силы в Сирии и вокруг нее»), опубликованной на портале Strategic Culture.

Все внимание мира сейчас приковано к ситуации в Азовском море и отношениям между Россией и Украиной. Тем временем американские войска готовятся к масштабной военной операции в Сирии.

В марте этого года президент США Дональд Трамп объявил, что американские военнослужащие покинут Сирию «очень скоро». С тех пор, похоже, он поменял свое мнение. Недавно авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем USS Harry Truman, вошла в Средиземное море.

Американские, британские, французские и израильские самолеты круглосуточно совершают полеты через воздушное пространство Сирии под предлогом учений. Самолеты возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ1 («Исламское государство»1 — террористическая организация, запрещенная в РФ. — Прим. ФАН) постоянно находятся на патрулировании. Там же развернуто французское разведывательное судно Dupuy-de-Lôme, координирующее свою деятельность с американскими кораблями.

Армия США направила еще 500 морских пехотинцев на базу в Ат-Танфе, расположенную на границе Сирии, Иордании и Ирака. 1700 членов «Демократических сил Сирии» (SDF), которые действуют под командованием США, также помогли укрепить гарнизон. На северо-востоке Сирии расположено более десятка американских военных объектов, включая по меньшей мере четыре взлетно-посадочные полосы, расположенные в пространстве от Манбиджа, который находится в непосредственной близости от турецкой границы, до Хасаки, где доминируют силы SDF, проамериканских курдов.

Американские военные начали патрулировать сирийско-турецкую границу в начале этого месяца. Этот шаг рассматривается как защита курдских сил от Турции, вероятно, потому что их поддержка будет иметь решающее значение, если начнутся военные действия. В сентябре Россия дважды предупреждала США о возможных последствиях в случае, если Сирия начнет операцию по освобождению своей территории от иностранных войск, но предупреждения не были услышаны.

Washington Post писал, что США готовятся нанести удар по Ирану в Сирии под предлогом ответа на «неспровоцированную атаку» со стороны Ирана. Есть и другие основания полагать, что готовится какая-то операция.

«Россия была снисходительна в ходе консультаций с израильтянами по поводу израильских ударов по иранским целям внутри Сирии. Мы, конечно, надеемся, что такое терпимое отношение будет сохраняться», — заявил в начале ноября специальный представитель Вашингтона в Сирии Джеймс Джеффри.

Тогда же посол отметил, что одной из целей кампании экономического давления Трампа на Иран было заставить Тегеран покинуть Сирию. В условиях, когда террористы ИГИЛ сдали позиции и не контролируют никакие территории, найти законный предлог для военных действий непросто, — но администрация, по всей видимости, не видит в этом проблемы. США намерены оставаться в Сирии даже в отсутствие угрозы национальной безопасности или стратегических интересов, оправдывающих участие в конфликте.

Арабские страны, претендующие на членство в «арабском НАТО», провели совместные широкомасштабные военные учения под названием «Арабский щит-1». Они закончились 16 ноября. Учебное мероприятие, скорее всего, было подготовкой к совместной военной операции.

«Между государствами Персидского залива, Египтом и Израилем идет тесное сотрудничество против Тегерана. Арабские страны пытаются воспользоваться любой возможной поддержкой, чтобы противостоять иранскому влиянию», — заявил Тамер аль-Шахави, член парламентского комитета национальной обороны и безопасности и бывший офицер военной разведки Египта.

Чтобы усилить эффект санкций, Иран нужно изолировать от Средиземного моря. Маршрут через Ирак, Сирию и дружественный Ирану Ливан должен быть заблокирован. Если Израиль решит нанести удар по так называемым иранским целям, ему очень нужна будет поддержка США.

Еще одна причина остаться в Сирии — помешать воссоединению и восстановлению государства. И единственный способ сделать это — отделить контролируемые SDF территории от остальной страны. Укрепление повстанческих сил и контроль над огромным куском земли — это способ лишить сирийского президента Башара Асада международной легитимности, к которой он так отчаянно стремится. Постоянное американское присутствие в Ат-Танфе и в других местах демонстрирует, что Вашингтон не планирует покидать Ближний Восток, пока не достигнет своих целей.

Концентрация американских военных в регионе является тревожным признаком. Эта огромная сила собралась для чего-то гораздо более серьезного, чем просто тренировки. И нам не стоит забывать об этом.

1 Организация запрещена на территории РФ.