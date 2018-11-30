Стала известна причина госпитализации Алферова

Москва, 30 ноября. Российский академик Жорес Алферов был госпитализирован в Москве, сообщил источник близкий к семье Федеральному агентству новостей.

По словам источника ФАН, у академика «ничего серьезного» не диагностировано и его могут выписать из больницы через несколько недель.

Однако по другим данным прославленный академик перенес инсульт и его на скорой госпитализировали в одну из московских клиник, сообщает РИА Новости.

Напомним, Алферов принимал участие в разработке первых отечественных транзисторов и силовых германиевых приборов. В 2000 году он получил Нобелевскую премию по физике совместно с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером за «достижения в электронике».