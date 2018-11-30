Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Срочная новость
Россия обеспокоена ситуаций в сфере разоружения — Путин
Читать Новость
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева до 8 февраля

155
0 Оставить комментарий

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева до 8 февраля

Москва, 30 ноября. Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева 5 декабря.

По данным РИА Новости, следствие обратилось в суд с просьбой продлить срок ареста футболистов до 8 февраля. Судебное заседание состоится 5 декабря. К настоящему моменту Кокорин и Мамаев провели в СИЗО «Бутырка» полтора месяца.

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаева с компанией друзей устроили две драки в центре Москвы. Футболисты избили водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а позднее напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака. 11 октября суд арестовал Мамаева и Кокорина на два месяца.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.