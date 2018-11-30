Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева до 8 февраля

Москва, 30 ноября. Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева 5 декабря.

По данным РИА Новости, следствие обратилось в суд с просьбой продлить срок ареста футболистов до 8 февраля. Судебное заседание состоится 5 декабря. К настоящему моменту Кокорин и Мамаев провели в СИЗО «Бутырка» полтора месяца.

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаева с компанией друзей устроили две драки в центре Москвы. Футболисты избили водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а позднее напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака. 11 октября суд арестовал Мамаева и Кокорина на два месяца.