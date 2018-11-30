«Вы будете слышать музыку, а компьютер — команды хакера»: в Сколково обсудили новые киберугрозы

В инновационном центре Сколково открылась международная конференция Skolkovo Cyberday 2018, посвященная вопросам кибербезопасности. Эксперт по конкурентной разведке Академии информационных систем, кандидат физико-математических наук Андрей Масалович на одной из сессий выступил с докладом об интеллектуальных технологиях в современном кибероружии.

Эксперт рассказал о появлении на вооружении хакеров технологии Cutting Edge — когда мошенники взламывают устройство, чтобы получить возможность диктовать ему команды втайне от владельца.

«Вы будете продолжать слышать музыку, а компьютер — команды: открой папку, перекинь информацию. Никакие антивирусы от этого уже не защитят. Единственное, что здесь можно делать, — быстрее нападающих разрабатывать аналогичные программы, которые будут этому противостоять — такие «вакцины», — приводит слова Масаловича корреспондент Федерального агентства новостей.

Эксперт также рассказал об опасностях использования любых автономных систем, например беспилотных автомобилей и летательных аппаратов. По мнению Масаловича, специалистам по информационным технологиям в ближайшее время предстоит научиться работать на опережение, создавая системы защиты от новых технологий взлома.

«Мы видим, насколько актуально решение задач, связанных с кибербезопасностью. По мере развития новых технологий и у нас в стране, и в мире эта тема становится критически важной», — отметил в своем выступлении на открытии конференции председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

В рамках конференции прошел турнир по информационной безопасности Кубок CTF России 2018, мастер-классы по цифровой экономике и психологии в информационной безопасности, а также pitch-сессии высокотехнологичных проектов в этой области.