Путин прибыл на встречу с главами делегаций саммита G20

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президент РФ Владимир Путин прибыл на заседание лидеров стран G20. Встреча состоится в здании Центра Коста Сальгеро в Буэнос-Айресе.

После процедуры приветствия главы прибывших на саммит делегаций проведут встречу в формате reatreat. После этого состоится рабочее заседание «большой двадцатки»: в нем примут участие главы делегаций G20, приглашенных стран и международных организаций. Общение пройдет в формате рабочего завтрака.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что программа Владимира Путина в настоящее время верстается. Замена встречи президента РФ с президентом США Дональдом Трампом пока не определена.