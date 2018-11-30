Буэнос-Айрес, 30 ноября. Химическая атака боевиков в сирийском Алеппо не должна оставаться безнаказанной, иначе террористы будут регулярно устраивать такие нападения. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин на встрече БРИКС в Буэнос-Айресе.

«Подобные преступления террористов не должны оставаться безнаказанными, иначе они будут тиражировать подобные выходки», — отметил он.

Напомним, что 24 ноября боевики в Идлибе обстреляли Алеппо снарядами, которые были начинены отравляющим веществом. Согласно предварительной информации, речь идет о хлоре. В результате происшествия в больницу попали по разным данным от 70 до 107 человек.

28 ноября министерство обороны РФ предупредило о том, что боевики планируют использовать химоружие при обстреле позиций правительственных войск Сирии. По информации ведомства, именно для этих целей исламисты начали производство химоружия в городе Эль-Кишма (провинция Дейр-эз-Зор).