Украинские пограничники закрыли въезд как мужчинам, так и женщинам из России

Киев, 30 ноября. Сотрудники украинской пограничной службы, работающие в аэропорту «Борисполь», не пускают в страну как мужчин, так и женщин из России. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, решение об отказе часто выносится по формальным причинам.

К примеру, пограничники стали требовать от женщин предъявлять выписки из банка, которые доказывают, что у россиянок достаточно средств для пребывания на Украине. В случае отсутствия этого документа, им отказывают во въезде.

Некоторые пассажиры из России даже не успевают добраться до паспортного контроля. Их сразу направляют на беседу с пограничниками. Всех мужчин в возрасте от 16 до 60 лет после беседы сажают на обратный самолет, не возвращая паспорта. При этом обратный билет оплачивается за счет авиакомпании.

«На беседу вызывают по одному. По результатам беседы, россиянам, как правило, отказывают во въезде, сославшись на военное положение и решение о запрете въезда в страну мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет», — сообщил источник украинского «Интерфакса».

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко распорядился ввести ограничения для россиян на въезд в страну и на осуществление банковских операций. Свое решение глава государства объяснил введением военного положения, которое было объявлено после задержания в Керченском проливе трех украинских бронекатеров, нарушивших российскую границу. Российские власти назвали действия украинских моряков открытой провокацией. Экипажи судов не реагировали на требования российских пограничников и совершали опасные маневры.