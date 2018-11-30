Главы МИД стран G7 сделали заявление в связи с событиями в Керченском проливе

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Министры иностранных дел стран G7 выступили с заявлением в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Представители G7 призвали стороны конфликта в Азовском море к сдержанности. При этом, по мнению министров иностранных дел объединения, у России якобы «не было оснований» для применения силы против украинских военных судов, нарушивших государственную границу.

Напомним, 25 ноября корабли ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе. Украинские суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу Российской Федерации.

Российская сторона требовала от нарушителей немедленно остановиться, однако украинские суда продолжали опасное маневрирование. Нарушители государственной границы были задержаны, против них было возбуждено уголовное дело. Киев расценил этот шаг Москвы как якобы «агрессию» российской стороны и ввел в стране военное положение.

Россия предлагала обсудить инцидент в Керченском проливе на заседании Совбеза ООН, однако вопрос был снят с повестки.