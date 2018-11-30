Путин заявил о недопустимости компромиссов в отношении террористов

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости компромиссов и двойных стандартов в отношении террористов. Российский лидер также предостерег от авантюрного использования террористических группировок для достижения геополитических целей.

«Любые заигрывания с террористами играют им на руку, побуждают совершать новые кровавые злодеяния», — сказал Путин на встрече лидеров стран БРИКС в Буэнос-Айресе.

Напомним, президент Путин известен жесткими высказываниями на тему борьбы с терроризмом. В конце прошлого года российский лидер, в частности, поручил ФСБ действовать с боевиками, угрожающими безопасности россиян, в рамках закона и максимально жестко, а также не брать пленных.