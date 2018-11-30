Киевские власти пытаются заставить православных перейти в «церковь Порошенко»

Киев, 30 ноября. Обыски в Киево-Печерской Лавре и давление на наместника монастыря митрополита Павла — это попытка заставить представителей канонической украинской православной церкви Московского патриархата перейти в «церковь Порошенко». Так считает глава фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский.

«Представителей священноначалия [пытаются заставить] совершить предательство и перейти из канонической УПЦ в создаваемую администрацией президента «церковь Порошенко», — написал Новинский в Facebook.

По его мнению, уголовное дело, возбужденное против митрополита Павла, «развалится еще на досудебной стадии». Новинский подчеркнул, что военное положение, вполне возможно, нужно президенту Украины, чтобы сделать захват храмов УПЦ МП проще.

Ранее, напомним, обыски в Киево-Печерской Лавре прокомментировал сам митрополит Павел. Он заявил, что не сомневается в том, что сотрудники СБУ действуют по «указке Порошенко».