Лидеры США, Мексики и Канады подписали на G20 новое торговое соглашение USMCA

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали на полях саммита G20 новое торговое соглашение USMCA. Сайт Белого дома вел трансляцию подписания документа.

Новое соглашение сменило Североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA)​​​, документ определяет параметры крупнейшего межгосударственного торгового блока. Стороны перезаключили соглашение на новых компромиссных условиях по настоянию главы Белого дома.

«Соглашение предполагает более инклюзивное сотрудничество, соответствующее интересам наших обществ», — заявил президент Мексики на церемонии подписания в Буэнос-Айресе.

Трамп подчеркнул, что USMCA является историческим, и отметил, что переговоры по ним стали «настоящей битвой». По его словам, соглашение поможет побороть уход рабочих мест за рубеж и вернуть уже потерянные рабочие места.

Стоит отметить. что соглашению предстоит ратификация парламентами трех стран, в том числе американским конгрессом.

Напомним, саммит G20 в столице Аргентины пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Участие в нем примут лидеры стран «Большой двадцатки». Президент России Владимир Путин уже прибыл в Буэнос-Айрес, в то время как канцлер ФРГ Ангела Меркель будет вынуждена пропустить первый день из-за поломки лайнера, которым она летела в столицу Аргентины.