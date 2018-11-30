Лидеры США, Мексики и Канады подписали на G20 новое торговое соглашение USMCA
Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали на полях саммита G20 новое торговое соглашение USMCA. Сайт Белого дома вел трансляцию подписания документа.
Новое соглашение сменило Североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA), документ определяет параметры крупнейшего межгосударственного торгового блока. Стороны перезаключили соглашение на новых компромиссных условиях по настоянию главы Белого дома.
«Соглашение предполагает более инклюзивное сотрудничество, соответствующее интересам наших обществ», — заявил президент Мексики на церемонии подписания в Буэнос-Айресе.
Трамп подчеркнул, что USMCA является историческим, и отметил, что переговоры по ним стали «настоящей битвой». По его словам, соглашение поможет побороть уход рабочих мест за рубеж и вернуть уже потерянные рабочие места.
Стоит отметить. что соглашению предстоит ратификация парламентами трех стран, в том числе американским конгрессом.
Напомним, саммит G20 в столице Аргентины пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Участие в нем примут лидеры стран «Большой двадцатки». Президент России Владимир Путин уже прибыл в Буэнос-Айрес, в то время как канцлер ФРГ Ангела Меркель будет вынуждена пропустить первый день из-за поломки лайнера, которым она летела в столицу Аргентины.