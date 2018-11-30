Песков ответил на вопрос о программе Путина на G20

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о формате встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине.

По словам представителя Кремля, программа президента России Владимира Путина на саммите G20 в настоящее время верстается. Замена встречи лидера России с Трампом пока не определена, передает РИА Новости.

При этом пресс-секретарь президента России подчеркнул, что лидеры двух стран обязательно встретятся, однако в другом формате.

«На ногах, конечно, все участники будут пересекаться», — пояснил Песков в ответ на вопрос о возможности такого контакта​​​.

Напомним, на полях саммита у Путина были запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, с главой Аргентины Маурисио Макри, а также с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и с Трампом. Однако накануне президент США отменил намеченную встречу.