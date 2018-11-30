Москва не потерпит наглости: эксперт объяснил запрет прохода по Севморпути без согласия РФ
В пятницу в Минобороны России заявили, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут проходить Северным морским путем только после уведомления и с согласия российских властей.
«Северный морской путь — это территория России. И вполне логично, что Минобороны России решило запретить проход иностранных военных кораблей возле российских берегов без соответствующих уведомлений и сопровождения наших ледоколов», — считает военный эксперт Василий Дандыкин.
В комментарии Федеральному агентству новостей по поводу решения, принятого министром обороны Сергея Шойгу по Севморпути, капитан 1-го ранга в запасе напомнил, что еще до начала Второй мировой войны Гитлер придавал стратегическое значение этому кратчайшему морскому пути между европейской частью России и Дальним Востоком. СССР при этом требовал от немцев заранее уведомлять Москву об проходе по Севморпути, и они это делали, а советские корабли сопровождали немецкие суда на всем протяжении маршрута.
«Конечно, на решение Минобороны по Севморпути повлияла обострившаяся ситуация в Азовском море, и отношение к ней американцев и европейцев.
Но истерика вокруг Арктики была давно. И все шло к тому, что Россия покажет, кто хозяин на севере», — заметил Василий Дандыкин.
Военный эксперт не исключает, что на Западе начнут возмущаться принятым решением Минобороны и в очередной раз попытаются ввести какие-то санкции из-за него.
«Решение России не нарушает морского права. Москва просто дала всему миру понять, что больше не допустит такого наглого поведения, какое продемонстрировали корабли ВМС Украины в Керченском проливе.
И я не думаю, что будут какие-то сложности для нас. Для нас постоянно что-то придумывают, но мы же живучие», — сказал собеседник ФАН.
Дандыкин напомнил, что Арктическая группировка ВМФ России недавно пополнилась военным ледоколом «Муромец».
«Сейчас в Арктике кто только не пасется — и атомные подводные лодки, и натовские самолеты-разведчики, и так далее. Учения проводят, на которых теряют технику...
Чтобы противостоять потенциальным угрозам, Россия развивает структуры на островах, усиливает группировки на берегу, укрепляет Северный флот, его надводный и подводный компоненты, совершенствует воздушную составляющую и ПВО.
Северный флот — это стратегическое объединение, которое отвечает за российскую территорию от Мурманска до Чукотки. Как белый медведь — хозяин на севере, так и Северный флот — главный на Севморпути. Остальные с этим могут только смириться и действовать по правилам», — посоветовал военный эксперт.