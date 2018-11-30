Москва не потерпит наглости: эксперт объяснил запрет прохода по Севморпути без согласия РФ

В пятницу в Минобороны России заявили, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут проходить Северным морским путем только после уведомления и с согласия российских властей.

«Северный морской путь — это территория России. И вполне логично, что Минобороны России решило запретить проход иностранных военных кораблей возле российских берегов без соответствующих уведомлений и сопровождения наших ледоколов», — считает военный эксперт Василий Дандыкин.

В комментарии Федеральному агентству новостей по поводу решения, принятого министром обороны Сергея Шойгу по Севморпути, капитан 1-го ранга в запасе напомнил, что еще до начала Второй мировой войны Гитлер придавал стратегическое значение этому кратчайшему морскому пути между европейской частью России и Дальним Востоком. СССР при этом требовал от немцев заранее уведомлять Москву об проходе по Севморпути, и они это делали, а советские корабли сопровождали немецкие суда на всем протяжении маршрута.

«Конечно, на решение Минобороны по Севморпути повлияла обострившаяся ситуация в Азовском море, и отношение к ней американцев и европейцев. Но истерика вокруг Арктики была давно. И все шло к тому, что Россия покажет, кто хозяин на севере», — заметил Василий Дандыкин.

Военный эксперт не исключает, что на Западе начнут возмущаться принятым решением Минобороны и в очередной раз попытаются ввести какие-то санкции из-за него.

«Решение России не нарушает морского права. Москва просто дала всему миру понять, что больше не допустит такого наглого поведения, какое продемонстрировали корабли ВМС Украины в Керченском проливе. И я не думаю, что будут какие-то сложности для нас. Для нас постоянно что-то придумывают, но мы же живучие», — сказал собеседник ФАН.

Дандыкин напомнил, что Арктическая группировка ВМФ России недавно пополнилась военным ледоколом «Муромец».