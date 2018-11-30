Туск: Лондон может столкнуться с выбором между «жестким Brexit» и отказом от выхода из ЕС

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Великобритания может столкнуться с выбором между «жестким Brexit» и отказом от выхода из Евросоюза, заявил в пятницу на саммите G20 в Аргентине глава Евросовета Дональд Туск.

По его словам, такое развитие событий возможно, если 11 декабря британский парламент не одобрит соглашение, которое Евросоюз утвердил на саммите 25 ноября.

«Если эта сделка будет отклонена, то останется одна альтернатива: «жесткий Brexit» или отказ от Brexit», — сказал Туск.

Ранее в британском правительстве пришли к выводу, что выход Соединенного Королевства из Евросоюза без сделки вызовет падение экономики страны на 9,3%. 25 ноября на внеочередном саммите ЕС лидеры всех 27 стран, остающихся в союзе, одобрили соглашение по Brexit.

Лондон принял решение выйти из Евросоюза по итогам референдума, который прошел в 2016 году. По итогам голосования Brexit поддержали 51,9% британцев. Великобритания намерена покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.