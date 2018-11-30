Порошенко пожаловался на министра инфраструктуры, проехавшего «зайцем» в поезде

Киев, 30 ноября. Президент Украины Петр Порошенко и ряд сотрудников правительства стали первыми пассажирами нового поезда, который был запущен из Киева в аэропорт «Борисполь» по примеру российского «Аэроэкспресса».

Глава государства в разговоре с журналистами отметил, что он и премьер-министр Украины Владимир Гройсман купили билеты как обычные пассажиры. При этом Порошенко пожаловался на министра инфраструктуры Владимира Омеляна, вице-премьера Владимира Кистиона и председателя железной дороги Евгения Кравцова, которые проехали «зайцами».

«Два исторических документа у меня и у Владимира Борисовича — первые билеты, потому что мы уже ехали как обычные пассажиры. Взяли билеты спокойно. Хочу пожаловаться, что министр инфраструктуры, председатель железной дороги и вице-премьер ехали «зайцами», — цитируют Порошенко украинские СМИ.

Напомним, что поезд идет до аэропорта 40 минут, стоимость проезда составляет 80 гривен (187 рублей). Отправляться экспресс будет с 14 пути Киевского вокзала.