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Политика

Европа не должна быть заложницей амбиций Украины — президент Болгарии

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Европа не должна быть заложницей амбиций Украины — президент Болгарии

София, 30 ноября. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Европа не должна стать заложницей внутренней политики и амбиций Украины. Также глава Болгарии отметил, что София не заинтересована в эскалации конфликта в Черном море.

«Риск от эскалации конфликта между Россией и Украиной реален, но Европа ни в каком случае не должна быть заложником украинской внутренней политики и амбиций», — сказал Радев.

По словам президента Болгарии, в Софии выступают против любой милитаризации Черного моря, так как это окажет прямое влияние на Болгарию. Также Радев выразил надежду, что конфликт между Россией и Украиной быстро завершится.

Глава Болгарии призвал участников конфликта придерживаться норм международного права и не нарушать суверенитет государств. Радев подчеркнул, что обычные моряки не должны платить за политические амбиции государств.

Напомним, три корабля ВМСУ были задержаны российскими пограничниками в воскресенье при попытке пересечь границу РФ в Керченском проливе. Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

В ходе операции были задержаны 24 моряка, в том числе сотрудники СБУ. Задержанные признались, что получили приказ о провокации от киевского руководства. Суд арестовал задержанных военных на 60 дней.

Автор: Софья Куликова
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