«У меня две плохие новости»: Порошенко прокомментировал возможную отмену выборов на Украине

Киев, 30 ноября. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возможную отмену выборов главы государства, назначенных на март 2019 года, в связи с инцидентом в Керченском проливе. В интервью изданию Sky News Порошенко заявил, что у него есть «две плохие новости».

Журналист задал Порошенко вопрос об отношении к позиции РФ по инциденту в Керченском проливе: ранее в Москве заявили, что провокация с тремя судами ВМСУ была создана Киевом в преддверии президентских выборов. На это украинский президент заявил, что решение о том, кто станет главой страны, «примет украинский народ».

«У меня две плохие новости для Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины», — заявил Порошенко, слова которого приводит пресс-служба президента Украины.

Петр Порошенко добавил, что «доверяет украинскому народу». Кроме того, Порошенко считает, что в случае отмены выборов на Украине из-за военного положения выиграет Россия.

Напомним, на Украине введено военное положение в связи с инцидентом в Керченском проливе: 25 ноября три корабля ВМСУ нарушили порядок прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Украинские суда вошли в территориальные воды РФ и игнорировали законные требования российских пограничников прекратить движение. В результате все три корабля ВМСУ были задержаны, а в отношении членов экипажей было возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее у берегов Крыма провокацией.

«Это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, думаю, что и президентом действующим, в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — сказал Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отмечал, что введение военного положения на территории Украины может привести к отмене выборов президента страны, намеченных на 31 марта 2019 года.

«А может быть, и максимальный вариант рассматривается — отказ от проведения выборов, о чем украинские аналитики еще год назад предупреждали», — сказал Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин отмечал, что президент Украины Петр Порошенко может преследовать собственные цели при введении военного положения в стране. По словам спикера Госдумы, введение военного положения может позволить Порошенко обойти своих оппонентов до выборов и в соответствии с этим в дальнейшем строить свою избирательную кампанию.