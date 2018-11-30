Киев играет с огнем: «диктатору на передержке» Порошенко уготована бесславная участь

Запрет въезда на Украину российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет — якобы с целью недопущения «формирования частных армий Москвы» на территории «незалежной», — это, конечно, «вишенка на торте». Особенно умиляет возрастной ценз — так и видишь партизанов-ковпаковцев-молодогвардейцев непризывного возраста до 18 и после 45 лет, ведущих боевые действия в подвырубленных украинских лесах против «самой сильной армии в Европе». А вы чего хотели? — на войне как на войне…

Правда, саму войну Украина России не объявляла, зато военное положение, наконец-то, ввела. Правда, очень по-своему: в трех разных вариантах сразу, один на 60 и два на 30 дней. А теперь и въезд на свою территорию для десятков миллионов наших сограждан полностью запретила. На каком, спрашивается, основании? А что, еще и основание нужно?

Ну, тогда так: 25 ноября в районе Керченского пролива против кораблей ВМС Украины Российской Федерацией был осуществлен, понимаешь, очередной акт вооруженной агрессии, который имел тяжелые последствия, — годится? Какие, спросите, тяжелые последствия? Задержание двух катеров и буксира с частичным повреждением одного катера, арест экипажей, трое раненых… Что, мало?

Ну, тогда чуть иначе: имеется угроза широкомасштабного вторжения на Украину Российской Армии, на фоне оккупации Автономной Республики Крым и части Донецкой и Луганской областей… Что, опять маловато и старовато?

А вот так годится? Имеется угроза государственному суверенитету и независимости Украины, ее территориальной целостности! Отлично? Все, изображаем жертву! Съемка! Мотор!

Ясно, что без согласия, а то и прямой команды с киевской улицы Сикорского «майданная» власть не решилась бы ни на провокацию у Керченского пролива, ни на введение военного положения, ни на запреты по въезду. Потому что все это — игра Киева с огнем, у которой, с точки зрения урегулирования конфликта, нет никакого смысла.

Но ведь Петр Порошенко и Ко не стремятся урегулировать этот конфликт, а греют руки на его огне, который сжигает жизни миллионов их сограждан. И делают они это вместе со своими американскими и прочими западными «друзьями», которые ради существования пожара у российских границ действительно готовы очень многое разрешить своим киевским марионеткам: и по долгам не платить, и кредиты исправно получать, и с неонацизмом заигрывать — вплоть до «поедания младенцев», упомянутого президентом РФ Владимиром Путиным.

В связи со всем этим возникает вопрос: а что делать России? Просто наблюдать за этим аттракционом, лишь пресекая любые попытки распространить его на российскую территорию? Ведь сложно представить себе, например, зеркальный ответ с российской стороны: перекрытие границы для аналогичной категории украинских граждан по принципу «всех выпускаем, никого не впускаем»… Представили такое?

Вот и никто представить такого не может. Потому что два с лишним миллиона «заробитчан» (это без «заробитчанок») — серьезный экономический фактор, примерно 8% мужской рабочей силы России, и без них социально-экономическое положение нашей страны вполне ощутимо ухудшится.

Или, с другой стороны — устроить асимметричный ответ: мол, в связи с введением военного положения на территории транзитного государства, что само по себе является форс-мажорным обстоятельством, полностью прекращаются поставки российских газа и нефти по украинской «трубе» в Европу. Переключайтесь, господа европейцы, на обходные балтийские, черноморские и прочие маршруты, или — если хотите — на сжиженный (бутан-пропановый) сланцевый газ из США!

Тоже не можете себе такого представить? И опять правильно! Не нужны Газпрому сложности и лишняя головная боль с платежеспособными европейскими потребителями российского «голубого золота». То же самое касается и всей отечественной «нефтянки».

И все же Петру Порошенко напрасно кажется, будто Киев ничем не рискует и может изгаляться и над Россией, и над населением Украины, сколько хочет. Это продлится недолго. Рано или поздно ситуация сложится таким образом (и она уже складывается), когда даже Вашингтон отречется от «украинского Сомосы», как это уже не раз бывало в истории.

Петру Порошенко, идейному наследнику кубинского Батисты, чилийского Пиночета и многих других «диктаторов на передержке» у Дяди Сэма, уготована — и это в лучшем случае! — та же бесславная участь.