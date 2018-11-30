Наместник Киево-Печерской лавры рассказал, по чьему приказу проходят обыски СБУ

Киев, 30 ноября. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, ранее рассказавший о возбуждении против него нескольких уголовных дел, сообщил, что проходящие в монастыре обыски санкционированы лично президентом Украины Петром Порошенко.

Митрополит объяснил действия силовиков желанием киевских властей оказать на него политическое давление. Павел также подчеркнул, что единственной церковью, которую он признает, является УПЦ Московского патриархата. Именно в ведении УПЦ МП, напомним, и находится один из старейших монастырей Киевской Руси.

«На меня давят со всех сторон, но хочу заверить, что я в Святой соборной апостольской канонической церкви, другой церкви я не признаю», — сказал митрополит.

По его словам, СБУ действует «по указке Порошенко». Напомним, сотрудники СБУ пришли с обыском в Киево-Печерскую лавру утром в пятницу. Следственные действия проводятся в связи с возбуждением уголовного дела по статье о нарушении равноправия граждан по национальному или религиозному признаку.