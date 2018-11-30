Появилось видео с передвигающимся на Aurus по Аргентине Путиным

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президент России Владимир Путин передвигается по дорогам Аргентины на российском автомобиле представительского класса Aurus. Видео момента, как российский лидер садится в «Кортеж» опубликовано в Сети.

Журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором Путин по прилету в аэропорт столицы Аргентины садится в российский автомобиль.

Напомним, в Буэнос-Айрес российский лидер прилетел на саммит G20. В рамках встречи у президента России запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, с главой Аргентины Маурисио Макри, а также премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Также была запланирована встреча с лидером США Дональдом Трампом, однако накануне президент США ее отменил.

«Аурус» доехал до Аргентины: Путин перемещается по Буэнос-Айресу на кортеже из «Кортежей» pic.twitter.com/AtDC9LTwxP — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 30, 2018

Напомним, впервые автомобили Aurus или «Кортеж» были представлены публике во время инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая текущего года. Гендиректор и совладелец компании Sollers Вадим Швецов в октябре сообщил, что автомобили этой российской марки были предзаказаны на два года вперед.