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Общество

Гребенщиков заболел перед концертом в Киеве, а Макаревич гадает о концерте на аллее Героев Небесной сотни

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Макаревич назвал главное условие для концерта на аллее Героев Небесной сотни

Гастроли российских артистов в Киеве оказались под угрозой срыва из-за введенного Петром Порошенко запрета на въезд на Украину для россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В частности, украинская публика может лишиться концертов Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова, которые в декабре должны были выступить в Киеве.

Несмотря на то, что оба исполнителя и не входят в указанные возрастные рамки: Борис Борисович отметил 65-летний юбилей 27 ноября, а Андрей Вадимович отпразднует его 11 декабря, — другие члены их музыкальных коллективов подпадают под введенный Киевом запрет.

Основатель группы «Аквариум» ответил на звонок корреспондента Федерального агентства новостей, но сразу заявил, что у него «нет ни секунды на разговор». Оказалось, что артист заболел.

«Я больной, — пояснил Борис Гребенщиков. — Я не могу говорить, извините».

Макаревич назвал главное условие для концерта на аллее Героев Небесной сотни

Лидер «Машины времени» оказался чуть более словоохотливым. Андрей Макаревич тут же отметил, что сейчас находится не на родине.

«Вы извините, я очень далеко от России нахожусь, очень дорогое удовольствие [разговаривать по мобильному], — посетовал Макаревич, и все же назвал основное условие для своих киевских гастролей. — Или поедем [на Украину], или не поедем. Одно из двух. Не знаю... Если пускают — значит, поедем. Если не пускают — значит, не поедем. Ну о чем тут говорить?»

Отметим, концерт Бориса Гребенщикова под названием «БГ — 65!» запланирован в киевском концертном клубе StereoPlaza на 8 декабря. Цена билетов составляет от 580 до 2460 гривен. Андрей Макаревич должен был выступить 13 декабря в Международном центре культуры и искусств, расположенном в центре Киева на аллее Героев Небесной Сотни. Билеты на его концерт стоят от 385 до 3050 гривен.

Напомним, сегодня стало известно, что для Госпогранслужба Украины закрыла въезд в страну для россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Это, по словам Порошенко, необходимо для того, чтобы «предотвратить проникновение на Украину бойцов российских частных армий».

Автор: Марат Лашкин
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