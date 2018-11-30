Гребенщиков заболел перед концертом в Киеве, а Макаревич гадает о концерте на аллее Героев Небесной сотни

Гастроли российских артистов в Киеве оказались под угрозой срыва из-за введенного Петром Порошенко запрета на въезд на Украину для россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В частности, украинская публика может лишиться концертов Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова, которые в декабре должны были выступить в Киеве.

Несмотря на то, что оба исполнителя и не входят в указанные возрастные рамки: Борис Борисович отметил 65-летний юбилей 27 ноября, а Андрей Вадимович отпразднует его 11 декабря, — другие члены их музыкальных коллективов подпадают под введенный Киевом запрет.

Основатель группы «Аквариум» ответил на звонок корреспондента Федерального агентства новостей, но сразу заявил, что у него «нет ни секунды на разговор». Оказалось, что артист заболел.

«Я больной, — пояснил Борис Гребенщиков. — Я не могу говорить, извините».

Лидер «Машины времени» оказался чуть более словоохотливым. Андрей Макаревич тут же отметил, что сейчас находится не на родине.

«Вы извините, я очень далеко от России нахожусь, очень дорогое удовольствие [разговаривать по мобильному], — посетовал Макаревич, и все же назвал основное условие для своих киевских гастролей. — Или поедем [на Украину], или не поедем. Одно из двух. Не знаю... Если пускают — значит, поедем. Если не пускают — значит, не поедем. Ну о чем тут говорить?»

Отметим, концерт Бориса Гребенщикова под названием «БГ — 65!» запланирован в киевском концертном клубе StereoPlaza на 8 декабря. Цена билетов составляет от 580 до 2460 гривен. Андрей Макаревич должен был выступить 13 декабря в Международном центре культуры и искусств, расположенном в центре Киева на аллее Героев Небесной Сотни. Билеты на его концерт стоят от 385 до 3050 гривен.

Напомним, сегодня стало известно, что для Госпогранслужба Украины закрыла въезд в страну для россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Это, по словам Порошенко, необходимо для того, чтобы «предотвратить проникновение на Украину бойцов российских частных армий».