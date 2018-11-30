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Россия

Минкомсвязь продлит лицензии аналоговых каналов при переходе на цифровое вещание

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Минкомсвязь продлит лицензии аналоговых каналов при переходе на цифровое вещание

Москва, 30 ноября. Лицензии аналоговых каналов будут продлены после перехода на цифровое ТВ в России, об этом сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

«Все региональные каналы, которые вещали в аналоге, это вещание продолжат, кто был «в кабеле», «в кабеле» останется», — заявил Волин в ходе выступления на I Международном медиафоруме в Пскове.

По словам Волина, правительство приняло решение о том, что разрешение на вещание будет продлено телевизионным каналам, у которых заканчивается срок лицензии на аналоговое вещание в 2019 году.

В январе следующего года начнется поэтапное отключение аналогового телевещания в городах с населением более 100 тысяч человек.  На смену аналоговому вещанию придет цифровое. Для поддержки цифрового вещания требуется телевизор с антенной или комплект с приставкой и антенной.

Автор: Софья Куликова
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