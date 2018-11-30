Инцидент в Керченском проливе помирил Украину и Венгрию

Прага, 30 ноября. Венгрия поддерживает Украину в вопросе инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия «стоит за Украину» в вопросе инцидента с кораблями ВМСУ.

«Мы являемся проукраинским правительством. Специфика возникшей ситуации в том, что в Венгрии действует проукраинское правительство, а на Украине — правительство, настроенное антивенгерски», — заявил Орбан на пресс-конференции в Праге.

Напомним, 25 октября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России в Керченском проливе. Они не реагировали на законные требования катеров погранслужбы ФСБ. Для их остановки пограничники применили оружие.

24 гражданина Украины, среди которых моряки, офицеры ВМС, СБУ были арестованы Киевским районным судом Симферополя до 25 января.

Ранее на Украине разгорелся скандал, связанный с выдачей венгерских паспортов. Выяснилось, что консульство Венгрии выдавало паспорта жителям города Берегово в Закарпатской области Украины. При этом дипломаты призывали украинцев скрывать факт двойного гражданства.

После этого отношения между двумя странами ухудшились. Украинские радикалы потребовали ввести войска в Закарпатье. А министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал Закарпатскую область регионом, который подвержен гибридному влиянию соседних стран. Заместитель министра Украины по вопросам внутренне перемещенных лиц Георгий Тука раскритиковал позицию Киева в скандале с выдачей венгерских паспортов. По его словам, Украина показала «импотентную позицию властей».

В разгар скандала Киев венгерский консул был объявлен персоной нон грата, в ответ на это Венгрия выслала украинского консула из Праги.