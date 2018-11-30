В самом сердце Африки: как дети ЦАР скандировали «Россия! Россия!»

Тема присутствия России в Африке крайне интересна, однако свидетельств о деятельности россиян на черном континенте крайне мало. Но сегодня одно из них появилось в Сети. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В канал Telegram Astra Militarum появилась занимательная видеозапись, на котором запечатлены африканские дети, кричащие «Россия! Россия!». Как гласит подпись, ролик прислали «из ЦАР интересные подписчики. Толпа детишек приветствует Россию в самом сердце Африки».

На тетрадках детей действительно можно различить цвета флага ЦАР. Поскольку тема присутствия россиян в ЦАР очень занимательна, мы решили разобраться, что же происходит на видео, и почему дети этой республики скандируют «Россия!».

Как сообщило африканское издание Palmares Centrafrique, в минувшую среду, 28 ноября, в двух школах восьмого административного округа Банги, в рамках российской миссии по примирению в Центральноафриканской Республике прошли «Уроки дружбы».

Российские представители в ЦАР посетили школы «Combattante I» и «Gobongo II», где провели ознакомительные лекции для детей. В рамках «Уроков дружбы» ученикам школ Банги рассказали интересные факты о России, что вызвало неподдельный интерес. Дело в том, что в школах бывшей французской колонии в образовательной программе есть пробелы: до урока ученики не знали даже того, что Россия — самая большая страна в мире, а также того, что Гитлера во Второй мировой победил Советский Союз, а не Франция и США.

Другие исторические аспекты тоже оказались в новинку. Детям очень понравились картинки с изображениями старинных нарядов, рассказы о климате и традиционной одежде. Современная история, как выяснилось, детям тоже интересна. Из выдающихся личностей больше всего внимания заслужили первый космонавт Юрий Гагарин и президент России Владимир Путин. Некоторые воспитанники школ даже записали имена в тетради, чтобы потом узнать что-то еще.

После занятия дети попросили научить их нескольким фразам на русском языке, например, приветственным, выражению благодарности, а также другим подобным речевым оборотам. Закончилось все весельем, а дети радостно прыгали и кричали «Россия!».