Эксперт оценил значение гуманитарной помощи России странам Африки

Москва, 30 ноября. Россия направила в Зимбабве, где была зафиксирована вспышка холеры, первую партию лекарств. Помощь оказана в рамках гуманитарного сотрудничества стран, о значении которого рассказал руководитель Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов.

Помимо лекарств Россия поставит африканскому государству, как ожидается, специализированное оборудование, которое поможет при создании передвижных медицинских центров. Помощь Зимбабве оказана в рамках проекта по укреплению потенциала Всемирной организации здравоохранения в области чрезвычайной медицинской готовности и реагирования, который финансируется российской стороной.

Корендясов подчеркнул, что гуманитарное сотрудничество является для России традиционным и соответствует духу подхода государства к взаимодействию с зарубежными странами. Москва и ранее оказывала широкую поддержку странам в случае природных бедствий или при вспышках заболеваний, например, как это было с вирусом Эбола, напомнил эксперт.

Практически каждый год российская сторона оказывает гуманитарную помощь странам Африки и напрямую и через специализированные учреждения ООН, отметил Корендясов. В разное время сумма направленной материальной поддержки составляла от 50 до 100 миллионов долларов, рассказал специалист.

«В этот раз помощь оказалась нужна Зимбабве, случилась там такая беда, тем более что страна находится на сложном переходном этапе развития», — цитирует его «Слово и Дело».

При этом Корендясов подчеркнул, что сотрудничество России и Африки приобретает со временем все большее значение, о чем свидетельствует проведение совместных форумов и других мероприятий на высшем уровне.

Ранее Роспотребнадзор со ссылкой на информацию Всемирной организации здравоохранения сообщил, что с начала 2018 года в 37 странах холерой заболели более 73 тысячи человек, а также рассказал, как можно избежать инфекционного заболевания.