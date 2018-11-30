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Общество

Дед Мороз предложил продавать в Европе снег из Кремля

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Дед Мороз предложил продавать в Европе снег из Кремля

Москва, 30 ноября. Главный Дед Мороз России предложил упаковывать снег в банки и продавать его в Европу под брендом «Снег из Кремля». Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции в Москве.

«Недавно я услышал новость, что первая партия снега поступила на снегопомельный завод из Кремля. Друзья, это же прекрасный бренд: «Снег из Кремля». Его надо упаковывать в банки и продавать в Европе. Будут покупать, я вас уверяю», — отметил Дед Мороз.

Он затруднился сказать, будет ли нынешняя зима снежной, но пообещал журналистам, что Новый год точно будет.

Ранее Дед Мороз заявил, что он получает множество писем от россиян, причем не все из них детские. Волшебник признался, что каждое четвертое письмо написано взрослым человеком, но он старается ответить всем.

Автор: Антон Соколов
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