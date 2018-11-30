Евросоюз продлит санкции против России | 30 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Евросоюз продлит санкции против России В Буэнос-Айресе на саммите G20 Владимир Путин передвигается по дорогам Аргентины на российском автомобиле представительского класса Aurus. Отметим, что в рамках саммита у российского лидера запланированы переговоры с Ангелой Меркель, с главой Аргентины Маурисио Макри, а также премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Добавим, что Евросоюз в очередной раз продлит санкции в отношении России. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции саммита. Он отметил, что Европа «едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

САА обнаружила спрятанное боевиками оружие на кладбище Хомса Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили скопление боеприпасов и оружия на кладбище в районе провинции Хомс. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей. Боевики прятали оружие в гробницах. Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда сирийская армия натыкается на оружие, оставленное боевиками, при прочесывании освобожденных от террористических организаций районов республики.

В Крыму призвали ООН прекратить дискриминацию жителей полуострова На форуме ООН в Женеве руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам Александр Молохов заявил, что действия Украины, США и ЕС по отношению к жителям полуострова противоречат Всемирной декларации о правах человека. По его словам, американские и европейские ограничительные меры лишают крымчан доступа к электричеству, воде и другим важнейшим ресурсам, ограничивая свободы передвижения граждан РФ. Молохов отметил, что население Крыма, дискриминируемое мировым сообществом по территориальному признаку — национальное меньшинство.