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Более 450 украинских детей проходят лечение в республиканской больнице ДНР

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Более 450 украинских детей проходят лечение в республиканской больнице ДНР

Донецк, 30 ноября. Более 450 детей из Донецкой области обратились за помощью в Республиканскую детскую клиническую больницу ДНР. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой народной республики.

Отмечается, что медицинское учреждение работает в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

Более 450 украинских детей проходят лечение в республиканской больнице ДНР

«У нас проходят лечение дети, которые обращаются к нам за медицинской помощью с территории Донецкой области», — сообщила заместитель главного врача по лечебной работе РДКБ МЗ ДНР Оксана Кренида.

По ее словам, пациенты могут получить в республиканской больнице Донбасса консультативную и амбулаторную помощь, а также, при необходимости, получить лечение в полном объеме в стационаре. При этом Кренида подчеркнула, что все лечение для пациентов, обратившихся по программе воссоединения народа Донбасса, проходит бесплатно.

Более 450 украинских детей проходят лечение в республиканской больнице ДНР

Автор: Регина Пак
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