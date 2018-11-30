Более 450 украинских детей проходят лечение в республиканской больнице ДНР

Донецк, 30 ноября. Более 450 детей из Донецкой области обратились за помощью в Республиканскую детскую клиническую больницу ДНР. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой народной республики.

Отмечается, что медицинское учреждение работает в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

«У нас проходят лечение дети, которые обращаются к нам за медицинской помощью с территории Донецкой области», — сообщила заместитель главного врача по лечебной работе РДКБ МЗ ДНР Оксана Кренида.

По ее словам, пациенты могут получить в республиканской больнице Донбасса консультативную и амбулаторную помощь, а также, при необходимости, получить лечение в полном объеме в стационаре. При этом Кренида подчеркнула, что все лечение для пациентов, обратившихся по программе воссоединения народа Донбасса, проходит бесплатно.