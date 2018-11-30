Украинские моряки не жалуются на условия содержания в СИЗО «Лефортово»

Москва, 30 ноября. Задержанные в районе Керченского пролива украинские моряки не высказывают жалоб на условия содержания в московском СИЗО «Лефортово», куда они были доставлены из Симферополя. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы.

В настоящее время в московском следственном изоляторе находится 21 из 24 моряков ВМС Украины, которые были арестованы за незаконное пересечение государственной границы России в районе Керченского пролива.

«Сегодня мы посетили их в следственном изоляторе, пообщались с каждым из них, чувствуют они себя нормально, жалоб на условия содержания они не высказывают», — сообщил представитель ОНК в комментарии ТАСС.

Он также добавил, что в настоящее время все арестованные украинские моряки содержаться в так называемых карантинных камерах. Такие камеры отличаются от обычных отсутствием телевизоров и холодильников.

«В течение 10 суток заключенных обычно переводят из карантина в стандартные камеры, в «Лефортово», они как правило двухместные», — добавил представитель ОНК.

Трое моряков, которые получили ранения при задержании, были доставлены в тюремную больницу СИЗО «Матросская тишина» в Москве.

Напомним, 25 ноября три украинских военных судна из состава военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России, войдя в территориальные воды РФ. Украинские суда осуществляли провокационные маневры, а также игнорировали законные требования сотрудников пограничной службы ФСБ. Позднее три украинских судна и члены их экипажей были задержаны в районе Керченского пролива.

26 ноября суд в Крыму арестовал на два месяца 24 украинских военных моряков, которые находились на борту задержанных кораблей.