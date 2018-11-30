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В Крыму призвали ООН прекратить дискриминацию жителей полуострова

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В Крыму призвали ООН прекратить дискриминацию жителей полуострова

Симферополь, 30 ноября. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов на форуме ООН в Женеве заявил, что действия Украины, США и ЕС по отношению к жителям полуострова противоречат Всемирной декларации о правах человека.

«Население Крыма — дискриминируемое мировым сообществом по территориальному признаку национальное меньшинство. Санкции США, Украины и Евросоюза — это наказание для самоопределившегося народа», — сказал Молохов.

По его словам, американские и европейские ограничительные меры лишают крымчан доступа к электричеству, воде и другим важнейшим ресурсам, ограничивая свободы передвижения граждан РФ.

Напомним, Крым воссоединился с РФ в 2014 году после того, как это решение на референдуме поддержало подавляющее большинство жителей полуострова. Киев продолжает называть полуостров своей территорией, хотя российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».  

В Крыму призвали ООН прекратить дискриминацию жителей полуострова  

Отметим также, что накануне Киев закрыл для иностранцев въезд в Крым через Украину, а в пятницу киевские власти запретили въезд на Украину гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В интервью Федеральному агентству новостей новую антироссийскую инициативу киевских властей прокомментировал зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов. 

Автор: Федор Веснин
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