Пекин назвал провокацией появление кораблей США в Южно-Китайском море

Пекин, 30 ноября. Власти Китая назвали провокацией переброску американских кораблей к островам Сиша в Южно-Китайском море, которые КНР считает своими. Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он отметил, что Пекин направил свои корабли, которые сделали предупреждение американскому флоту. По словам дипломата, действия американских моряков нарушают международное право и подрывают суверенитет Китая.

«Китайская сторона настоятельно призывает американскую сторону немедленно прекратить подобные провокационные действия, нарушающие суверенитет Китая и ставящие под угрозу его безопасность», — подчеркнул Шуан.

Ранее два корабля Тихоокеанского флота ВМС США прошли через Тайваньский пролив. Отметим, что это уже не первый случай, когда корабли США оказываются в акватории, на которую претендует Китай.

В начале октября китайский эсминец приблизился к американскому судну, который самовольно вошел в акваторию спорных островов.