Варшава, 30 ноября. Операторы польской и датской систем передачи газа — компании «Газ-Систем» и «Энерджинет» — приняли окончательное решение о строительстве газопровода Baltic Pipe.

По данным польской компании, стороны выполнили все формальности и сообщили друг другу о принятии положительного решения об инвестиции. Таким образом договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу.

Представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский подчеркнул, что работы над проектом идут по плану.

«Мы день в день идем по плану, разработанному для этой инвестиции почти два года назад. До 1 декабря эти инвестиционные решения должны были быть приняты, а документы переданы», — сказал он.

Напомним, Baltic Pipe является проектом газопровода, который должен соединить Польшу и Данию, а после подключиться к норвежской газотранспортной сети. Это позволит транспортировать газ из Норвегии в Польшу через Данию. Протяженность газопровода составит 230 километров, а прогнозируемая мощность — 10 миллиардов кубометров в год.

Проект запустили еще в 2001 году, однако впоследствии было принято решение заморозить строительство, поскольку оно оказалось слишком дорогим. В 2007 году Польша вернулась к работе над вопросом. Завершение строительства запланировано на 1 октября 2022 года.