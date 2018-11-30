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Сбербанк выявил общий почерк в хакерских атаках 28-29 ноября

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Сбербанк выявил общий почерк в хакерских атаках 28-29 ноября

Москва, 30 ноября. Сбербанк зафиксировал в период с 28 по 29 ноября серию из шести кибератак разной мощности и длительности. Об этом рассказали в пресс-службе банка. Отмечается, что информация о хакерских атаках была передана полиции. Как уточнили в банке, атаки производились в период с 28 по 29 ноября. Как пишет РИА Новости, было зафиксировано шесть атак разной мощности. Суммарно их длительность достигала 1,5 часов.

Ранее сообщалось, что хакеры научились красть банковские данные через взломанные модемы. Об этом говорится в исследовании компании Radware. Отмечается, что не подозревающие об опасности пользователи попадали на поддельные сайты финансовых организаций и выдавали им свои учетные данные.

Отмечается, что уязвимость была найдена в аппаратах фирмы DLink. Хакеры использовали специальное оборудование, с помощью которого удаленно изменяли DNS-параметры некоторых маршрутизаторов, а также модемов. Это позволяло незаметно для юзеров перенаправлять их на сайты-клоны финансовых организаций.

Сбербанк выявил общий почерк в хакерских атаках 28-29 ноября

Автор: Алия Садыкова
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