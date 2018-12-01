День борьбы со СПИДом: Онищенко указал на некорректность данных ВОЗ по ВИЧ в России

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, отмечаемого по решению ООН во всем мире 1 декабря, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний и Европейское региональное бюро ВОЗ опубликовали доклад, из которого следует, что Россия якобы является первой в Европе по числу заражений этой «чумой XX века», следом идут Украина и Белоруссия.

Федеральное агентство новостей ппервого заместителя комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженного врача, доктора медицинских наук, Геннадия Онищенко, который побывал в нашей студии в канун Дня борьбы со СПИДом. По мнению Онищенко, ситуация с ВИЧ/СПИД в нашей стране непростая, но данные, которые приводит ВОЗ, лукавые и некорректные, что говорит о политической ангажированности авторов доклада.

Парламентарий рассказал, какой путь прошла России в вопросе профилактики и лечения ВИЧ/СПИД за последние 30 лет, и что еще предстоит сделать. Слово — Геннадию Онищенко.

1987—2017: от первого заражения до 1 млн 220 тысяч ВИЧ-инфицированных

Ситуация с ВИЧ/СПИД во всем мире достаточно сложная, и Россия тут не исключение. Первый случай заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) был зарегистрирован в СССР еще в 1987 году. Это был инженер и военный переводчик Владимир Красичков, и у него что-то там не ладилось с ориентацией, который привез это заболевание из Танзании. Он болел саркомой Капоши, онкологическим заболеванием, которое бывает у ВИЧ-инфицированных. Когда стали разбираться, выяснили, что это был СПИД. Красичков, который давно ушел из жизни, стал первым зарегистрированным ВИЧ-инфицированным в нашей стране.

С того момента, с 1987 года, у нас нарастающим итогом зарегистрирован 1 миллион 220 тысяч ВИЧ-инфицированных. Такой счет применяется к единственной инфекции, которая регистрируется ВОЗ — это ВИЧ/СПИД. Дело в том, что это хроническая инфекция, которая никуда не уходит: зараженный человек является носителем ВИЧ всю жизнь. За 2017 год в России были зарегистрированы 104 тысячи вновь выявленных ВИЧ-инфицированных.

ВИЧ в России: от заражения до лечения

Лечение ВИЧ-инфекции в нашей стране началось в 2005 году, когда была принята программа «Здоровье». Сначала мы ставили задачу ежегодно лечить 100 тысяч человек. Сейчас у нас постоянно лечится более 400 тысяч инфицированных.

Но проблема состоит в том, что, к сожалению, антиретровирусные препараты, которые мы сегодня используем, недостаточно эффективны. Поэтому, начав лечиться, нужно принимать таблетки всю жизнь. Это сложно, лечение имеет побочные эффекты, и многие просто не выдерживают.

Например, за прошлый год у нас сошло с лечения 8,9% инфицированных — это примерно 28 тысяч человек. При этом надо помнить, что ВИЧ — это микст, то есть смешанная инфекция, и что до недавнего времени у нас была аномальная структура заражения. Одно время больше всего людей у нас заражалось через немедицинские инъекции — внебольничное немедицинское парентеральное введение каких-либо веществ. Заболевали в основном наркоманы, которые используют тяжелые наркотики героинового ряда, попадающие к нам в том числе через Афганистан.

Сейчас структура заражения приближается к естественной, поскольку ВИЧ — это классическая половая инфекция, которая, как правило, передается половым путем.

Плоды либерализации: элистинский кошмар

В конце 1980-х — начале 1990-х, когда во всем мире начался подъем заболеваемости ВИЧ/СПИД, наша страна уже вступала в пресловутую либерализацию: все стало можно, ничего не надо было соблюдать, а все советское было объявлено «плохим». Вот тут-то у нас и начались вспышки больничной передачи ВИЧ. Через кровь, через инъекции, на фоне отсутствия одноразового инструментария. Первые вспышки ВИЧ/СПИД, которые были расшифрованы в нашей стране, это именно внутрибольничные инфекции.

Элиста, Волгоград, и так далее, и так далее… Я сам участвовал в расследовании вспышки в Элисте. Дети, которые тогда подверглись заражению, сегодня уже взрослые. Некоторые из них получили высшее образование, создали семьи, и тут огромную роль сыграл героизм их матерей. Даже в небольшой Элисте многие не знают об их статусе. По следам этой трагедии у нас появилась целая программа, например, в России началось интенсивное внедрение одноразового медицинского инструментария.

Но сегодня такие ситуации уходят на второй план, сейчас внутрибольничные заражения ВИЧ — это единичные случаи. Сегодня в основном заражаются через внебольничные инъекции, а 56% заражений — это половой путь.

Попытки создать вакцину против ВИЧ, к сожалению, пока не увенчались успехом, хотя время от времени появляется информация о каких-то успехах в этой области. Но я, честно говоря, больше надеюсь на эффективную антиретровирусную терапию, чтобы можно было сократить количество принимаемых препаратов: чтобы больной принимал не семь-десять таблеток, а, например, одну.

Лукавые цифры

Возвращаемся к теме нашего разговора: Всемирный день борьбы со СПИДом и доклад ВОЗ. Итак, у нас на сегодня за десять месяцев 2018 года — 85 тысяч впервые выявленных ВИЧ-инфицированных. В докладе ВОЗ говорится, что показатели России якобы самые худшие.

В связи с этим меня очень огорчает, что мои коллеги — врачи, которые должны быть вне политики, — попались на политическую удочку и, обвиняя Россию, видимо, пытаются выслужиться перед своими работодателями, в данном случае перед Европейским Союзом. Вот откуда, на мой взгляд, идут неверные трактовки представленных в докладе данных.

В нем говорится, что в Европе в 2017 году было выявлено 160 тысяч ВИЧ-инфицированных. Из них 130 тысяч — это Восточная Европа: Россия, Белоруссия и Украина. Из этих 130 тысяч 104 тысячи — это Россия. То есть из 160 тысяч случаев заражения ВИЧ по всей Европе на Россию приходится более ста тысяч!

Но на самом деле эти данные нужно объяснять. Например, Украина практически прекратила скрининг (раннюю диагностику) ВИЧ. А у нас еще в советское время ежегодно было 20 миллионов исследований на ВИЧ, сейчас мы вышли на 40 миллионов ежегодных обследований, то есть увеличили эти показатели вдвое.

На Западе нас сначала ругали за проводимые исследования на ВИЧ: мол, какое вы имеет право, вы нарушаете права человека! Это было, когда мы обследовали группы риска: беременных, людей со сниженным социальным статусом, ведущих асоциальный образ жизни и т. д. Кроме того, мы обследовали на ВИЧ всех, кто попадал в больницу в связи с оперативным вмешательством.

Так вот, сначала нас ругали, а теперь европейцы сами провозглашают, что все поголовно должны быть обследованы на ВИЧ. Но Украина давно уже никого на ВИЧ не обследует, Белоруссия обследует только по показаниям, а Европа вообще отказалось от скрининга!

Что же получается? Франция за 2017 год выявила всего шесть тысяч ВИЧ-инфицированных. Это просто несерьезно — получается, что они фактически вообще никого не обследуют!

Не хочу сказать, что в России с этим все в порядке. Да, у нас с ВИЧ сложная ситуация, но и присваивать нам столь сомнительное первенство не стоит.

Узнай свой статус

Мировое сообщество возвращается к проблеме ВИЧ/СПИД дважды в год — 1 декабря и в конце мая, когда отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа. Эти дни предназначены для того, чтобы еще раз обратить внимание всех людей, в первую очередь молодежи, на проблемы и риски, связанные с этой «чумой XX века».

Девиз Всемирного дня борьбы со СПИДом, как и в прошлом году, звучит так: «Узнай свой статус».

Я глубоко убежден, что проблему ВИЧ/СПИД только профессиональное медицинское сообщество решить не в состоянии. Здесь должно работать гражданское общество. Для нашей страны это означает, что нам нужно активнее создавать и финансировать программы, направленные на профилактику ВИЧ и на информирование населения. И здесь я соглашусь в какой-то мере с нашими критиками: да, в нашей стране сообщества ВИЧ-инфицированных более дискриминированы по сравнению со странами Европы.

У нас еще сильны предрассудки, стигматизация ВИЧ-инфицированных, вплоть до того, что детей с ВИЧ-положительным статусом, в котором они никак не виноваты, отказываются брать в детские сады.

Но мы всегда и везде говорим: ВИЧ-инфицированный может жить в обществе. Я — живой свидетель того ужаса, который охватил всех, когда мы увидели первого ВИЧ-инфицированного, — могу с уверенностью сказать: за тридцать лет мы прошли огромный путь!

Сегодня мы четко говорим: ВИЧ-инфицированный может и должен быть полностью социализирован: он может нормально расти и развиваться, получить образование, создать семью, родить здоровых, я подчеркиваю — здоровых детей.

И, конечно, терпимость и толерантность общества к ВИЧ-инфицированным — это тоже очень важно, и именно к этому я призываю в канун Дня борьбы со СПИДом. Давайте помнить, что речь идет об одном миллионе двухстах двадцати тысячах наших сограждан!