Пункты пропуска на границе с Украиной в ЦФО работают без изменений

Москва, 30 ноября. Пропускные и таможенные пункты на российско-украинской границе в Центральном федеральном округе РФ работают без изменений и в прежнем режиме, несмотря на введенные Украиной ограничения. Об этом сообщили пресс-службы пограничных управлений и таможенной службы.

В пятницу Киев ввел запрет на въезд в страну всех граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В погрануправлениях ФСБ РФ по Воронежской и Белгородской областям заявили, что после объявления о запрете ситуация не изменилась, никаких изменений в работе пунктов пропуска не произошло.

«Пока у нас все в штатном режиме, никаких изменений в порядке работы», — сообщили в пресс-службе ведомства в комментарии ТАСС.

В пограничном пункте в Курской области также сообщили, что работа идет в штатном режиме без изменений. В Брянской области представители таможни сообщили, что ограничения, введенные Киевом, пока никак не сказались на работе.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter, что решение закрыть въезд для граждан РФ было принято для того, чтобы Москва не формировала в стране «отряды частных армий». Кроме того, Порошенко ввел в стране военное положение с 26 ноября на 60 дней, сообщает «Газета.ru».